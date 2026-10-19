Carlo Díaz: “¿Usted iría a un lugar donde sabe que lo van a insultar?”

Fecha de publicación: 19 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 19 de octubre de 2026

El fiscal general Carlo Díaz dio declaraciones sobre su ausencia en la inauguración de la cárcel del Cacco la semana anterior.

A pesar de que dijo que se encontraba representando al país en una actividad en el exterior, también dio lo que considera una respuesta políticamente incorrecta.

“¿Usted iría a un lugar donde sabe que lo van a insultar? No voy a ir a un lugar donde sé que me van a ofender”.

De esta manera, Díaz respondió a las manifestaciones de la presidenta Laura Fernández, quien criticó la ausencia del Poder Judicial.