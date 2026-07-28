El fiscal general Carlo Díaz afirmó que no hubo “ninguna chiripa” sobre la captura de alias “Diablo” y “Tan”, ante los cuestionamientos del Poder Ejecutivo sobre esta operación.

Según Díaz, fue una planificación de inteligencia entre los diferentes cuerpos policiales y fue coordinada directamente por el fiscal de la Sección Especializada en Delincuencia Organizada.

“Nosotros nos dedicamos a trabajar. Podríamos caer en ese mismo juego y hablar sobre los diferentes poderes”, dijo.

Fotografía Raquel Vargas

El jefe del Ministerio Público mandó un mensaje contundente contra quienes critican la labor realizada por el Poder Judicial:

“¿Por qué saltan cuando el terreno está parejo? ¿Qué temen? ¿Con nosotros puede hablar cuando sea?”, agregó.

Asimismo, el traslado de Arias Monge se dio por el motivo procesal acostumbrado con los procesos penales para que asista a las audiencias, para no vulnerar los derechos de los detenidos y comunicarse con los abogados.

Finalmente, el fiscal señaló que “a veces resultan tediosos los ataques al poder judicial, infundados como un show”.