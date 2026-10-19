Carlo Díaz: Segunda fase de extradiciones con la DEA ya empezó

Fecha de publicación: 19 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 19 de octubre de 2026

El fiscal general Carlo Díaz indicó que la segunda fase de extradiciónes de costarricenses con la DEA ya está en marcha.

Díaz explicó que los objetivos son los “narcotraficantes invisibles”, o algunos empresarios con perfil exitoso, pero que se dedican al lavado de dinero.

El jerarca del Ministerio Público señaló que esta fase había iniciado con la detención de un empresario de origen asiático, identificado como Tam Zhang, y que se naturalizó como ciudadano costarricense.

Estas declaraciones las hizo ante los magistrados de Corte Plena, en su rendición de cuentas y previo a su posible reelección en el cargo.