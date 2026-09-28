Carlo Díaz se siente “como un funcionario más de la DEA”

Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 28 de septiembre de 2026

El fiscal general, Carlo Díaz, aseguró que la coordinación que mantiene con la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos es prácticamente diaria, al punto de bromear con que se siente “como un funcionario más” de esa agencia.

Díaz hizo la afirmación en el podcast “El Bien y El Mal” de Grupo Extra al explicar las razones que lo motivan a buscar la continuidad al frente del Ministerio Público por un nuevo periodo de cuatro años.

Según el jerarca, precisamente el trabajo desarrollado con la DEA constituye una de sus principales motivaciones para permanecer en el cargo.

“Y el tercer objetivo, que creo que es el que más me motiva, es el trabajo que se está realizando con la DEA. Para mí ha sido fundamental, sumamente importante”, expresó.

“Trabajo codo a codo con la DEA”

El fiscal general destacó el nivel de coordinación alcanzado con la agencia estadounidense y aseguró que mantiene contacto constante con sus funcionarios.

“Estoy muy motivado, trabajo codo a codo con ellos prácticamente a diario, como si fuera un funcionario. A veces yo vacilo diciendo como un funcionario más de la DEA”, manifestó.

Díaz aclaró con sus propias palabras que utiliza la expresión a manera de broma, mientras resaltaba que disfruta el trabajo conjunto y los resultados alcanzados mediante esa cooperación.

“A mí me encanta mucho el trabajo y la coordinación con ellos, y ha sido bastante exitoso”, agregó.

Extradiciones reforzaron cooperación

El fiscal general también vinculó el fortalecimiento de esta coordinación con la reforma constitucional que permitió la extradición de costarricenses por delitos de narcotráfico y terrorismo.

Según Díaz, a partir de ese cambio aumentaron considerablemente las solicitudes relacionadas con personas requeridas por autoridades estadounidenses.

“Ustedes han visto las solicitudes de extradición de la DEA, se multiplicaron en muy poco tiempo”, sostuvo.

Aunque aclaró que no tenía la cifra exacta al momento de la entrevista, estimó que existen más de 20 personas requeridas en casos relacionados con la DEA, además de solicitudes formuladas por otros países.