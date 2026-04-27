Carlo Díaz se refiere a extradición de “John Cadenas”

Este lunes se ejecutó la extradición de Johnny Angulo Fernández, alias “John Cadenas”, requerido por Italia por presuntos vínculos con estructuras criminales.

El fiscal general, Carlo Díaz, confirmó que el sospechoso era considerado un objetivo de alto valor tanto para las autoridades nacionales como para las europeas.

Fotos exclusivas: Vea el momento exacto de la extradición de “John Cadenas”

Se trata de objetos de alto valor. En este caso, para nosotros, esta persona era un objetivo de alto valor que se estaba trabajando en un determinado momento como organización … Ahora también este se constituye un objetivo, en este caso las autoridades italianas”, señaló.

La operación implicó un amplio despliegue logístico coordinado con la Policía Judicial e Interpol, con varios días de preparación para garantizar el traslado seguro del imputado hasta su destino en Europa.

“Aquí se realiza un despliegue bastante importante. En este caso lo está haciendo el OIJ, con la oficina de Interpol. Se hace toda la logística; esto lleva una preparación de varios días. Y hoy se está concretando la entrega en este caso de este sujeto”, explicó Díaz.

Con este caso, se concreta la tercera extradición reciente de un costarricense, tras los procesos contra Celso Gamboa y alias “Pecho de Rata”, marcando un cambio en la forma en que el país enfrenta el crimen organizado.

Además, el jerarca destacó que esta solicitud proviene directamente de Italia, lo que evidencia una mayor participación de autoridades europeas en investigaciones vinculadas a redes de narcotráfico con presencia en Costa Rica.