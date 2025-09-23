El fiscal general, Carlo Díaz, emitió este martes su posición luego de que la Asamblea Legislativa resolviera sobre la solicitud de levantamiento de la inmunidad al Presidente de la República, en el marco del caso BCIE.

¿Qué dijo?

“La Fiscalía General de la República respeta la decisión adoptada por la Asamblea Legislativa en cuanto a la solicitud de levantamiento de la inmunidad al Presidente de la República. Según la Constitución Política, corresponde únicamente a los señores diputados autorizar o denegar ese trámite. Mientras el Presidente ostente su cargo, no puede ser sometido a proceso penal sin dicha autorización“.

Sin embargo, el fiscal general recalcó que la decisión legislativa no significa el cierre de la investigación.

“Esto no significa que la investigación concluya ni que la acción penal se extinga; la causa se mantendrá a la espera de que el señor Presidente no cuente con inmunidad y se pueda reanudar la investigación mediante el trámite ordinario”.

Fiscal General de la República, Carlo Díaz.

“La Fiscalía reafirma su compromiso de actuar con objetividad, independencia y respeto al marco legal en esta lucha contra la delincuencia y la corrupción”, concluyó el fiscal.

La causa continúa activa, aunque en pausa, hasta que se den las condiciones jurídicas para que pueda reanudarse.