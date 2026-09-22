Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

El fiscal general de la República, Carlo Díaz, presentó este martes oficialmente su intención de reelegirse en el cargo por cuatro años más.

Esto se debe a que el próximo 31 de octubre expira el plazo de su gestión de cuatro años.

Esta solicitud deberá ser conocida por los magistrados de la Corte Plena para evaluar si avalan la prórroga de Díaz en el cargo por otros cuatro años.

“En la solicitud fundamento la necesidad de continuar con proyectos estratégicos que viene desarrollando el Ministerio Público y la necesidad de fortalecer la persecución penal en narcotráfico, crimen organizado y corrupción, además de continuar el trabajo exitoso con la DEA”, expresó Díaz.

En caso de que los magistrados avalen la prórroga, no habrá necesidad de que se realice un concurso público con aspirantes al cargo.