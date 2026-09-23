Carlo Díaz podría ser reelegido sin necesidad de concurso

Fecha de publicación: 23 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

El fiscal general Carlo Díaz podría ser reelegido en el cargo sin necesidad de que se abra un concurso público y sin postulaciones de aspirantes al puesto.

Esto después de que Díaz presentara de manera formal la solicitud de reelección y de permanecer en el puesto por otros cuatro años.

“En la solicitud fundamento la necesidad de continuar con proyectos estratégicos que viene desarrollando el Ministerio Público y la necesidad de fortalecer la persecución penal en narcotráfico, crimen organizado y corrupción, además de continuar el trabajo exitoso con la DEA”, afirmó Díaz.

Será el 31 de octubre cuando el jerarca del Ministerio Público finalice su actual periodo, momento en el cual los magistrados deberán evaluar si aplican la prórroga.

“Igualmente externé mi compromiso con la defensa de la independencia del Ministerio Público, la independencia judicial y el principio de división de Poderes”, agregó.

Grupo Extra consultó a tres personas que fueron postulantes al cargo hace cuatro años, quienes señalaron que se debe esperar a que decidan los magistrados.

“El señor fiscal general efectivamente ya presentó formalmente su intención de optar por la reelección, decisión que yo incluso he respaldado públicamente. En este momento considero que lo importante es respetar ese proceso y esperar la decisión que adopten los señores magistrados”, afirmó el fiscal de Pococí, José Mena.

Para Miguel Ramírez, fiscal de Grecia, es importante dar continuidad a la labor que viene ejecutando Díaz.

“Creo que el trabajo que ha hecho Carlo institucionalmente ha sido muy bueno, hay que ver muchas cosas desde el punto de vista interno. Creo que Carlo es la persona que, de alguna manera, puede continuar y el apoyo será incondicional en este momento”, dijo.

El abogado Ewald Acuña, también detalló que lo prudente es esperar el actuar de los magistrados de Corte Plena ante la solicitud de Díaz.

La mayoría de los fiscales a nivel nacional decidió dar un respaldo a la labor de Díaz y así lo dieron a conocer semanas atrás.

Por otra parte, la Dirección de Gestión Humana del Poder Judicial confirmó que Díaz obtuvo una calificación de 98,95% en la gestión realizada durante el 2025.