Carlo Díaz, fiscal general, conversó en Desde Buena Mañana por Extra Radio 92.3 FM acerca de la manifestación en su contra.

Esta movilización liderada por el oficialismo pedía su renuncia.

Díaz afirmó que una de las motivaciones de la marcha va en relación con la próxima campaña política, pero que también buscaba empañar un juicio civil que estaba pendiente.

El fiscal afirma que los ataques del presidente Rodrigo Chaves hacia su persona, nacen tras una serie de sucesos:

El fiscal también destaca que, si el objetivo de la marcha era presionarlo para renunciar, tal y como había afirmado la diputada Pilar Cisneros, no lo lograron.

“ Sin ninguna soberbia, no ha pasado por mi mente renunciar. Yo tengo muy claro, y perdón no me estoy echando flores, pero hemos venido haciendo el trabajo muy bien desde el Ministerio Público , y eso gracias a mis compañeros, a todos los fiscales y fiscalas que se esfuerzan a diario”, afirmó.

Carlo Díaz afirma que no ve la movilización como una manifestación real del pueblo.

Díaz afirma que a lo interno del Ministerio Público son autocríticos y se están tomando todas las medidas para trabajar contra de la inseguridad.

“No tengo tiempo, así como le sobró al presidente ayer, perdón, para poder asistir a una marcha. Ese tiempo no lo tengo yo (…) más bien yo no sé cómo hizo el señor presidente para poder asistir, porque yo me imagino que un presidente de la República tiene más ocupaciones que un fiscal general”, mencionó.