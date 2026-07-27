Carlo Díaz: “Las audiencias siempre son presenciales”

El Fiscal General, Carlo Díaz, habló en el programa Desde Buena Mañana de Extra Radio 92.3 FM y se refirió a la audiencia de Alejandro Arias Monge, alias “Diablo” en los Tribunales de San José.

Pese a la solicitud del Ministerio de Justicia de que se realizara la audiencia de forma virtual, el Fiscal confirmó que se tiene la capacidad para el traslado y que se haga de manera presencial.

“Las audiencias siempre son presenciales, en algunas ocasiones se permite la virtualidad. En este caso, donde la persona necesita hablar con su abogado, lo más prudente es que se haga presencial”, indicó Díaz.

El jerarca Judicial respondió los motivos de la audiencia presencial tomando en cuenta la envergadura del caso y defendió la capacidad del Poder Judicial para realizar el traslado sin problema.

Alias “Diablo” fue detenido el pasado 24 de julio durante un intenso enfrentamiento armado de casi una hora con agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). En el operativo también fueron capturados otros integrantes de la organización criminal y se decomisó un importante arsenal de armas de guerra.