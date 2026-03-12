Carlo Díaz habla en vivo sobre la extradición de Celso Gamboa

El fiscal general de la República, Carlo Díaz, habilitó una conferencia en vivo este jueves para hablar sobre el proceso de extradición de Celso Gamboa, luego de que se confirmara la llegada de documentos clave solicitados por la justicia costarricense.

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El Ministerio Público informó que el gobierno de Estados Unidos envió las promesas formales requeridas por el tribunal dentro del proceso de extradición contra Gamboa Sánchez y otro imputado de apellido López Vega alias “Pecho de Rata”.

La documentación ya fue remitida al Tribunal Penal de San José, que ahora deberá analizar si cumple con los requisitos legales para continuar con el trámite que podría llevar a la extradición de ambos hacia territorio estadounidense.