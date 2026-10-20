Fecha de publicación: 20 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 19 de octubre de 2026

El fiscal general, Carlo Díaz, aseguró que seguirá siendo un obstáculo para “algunas malas personas” durante los próximos cuatro años.

Díaz fue reelegido en el cargo de manera unánime y con el apoyo de 21 magistrados, después de presentar su informe de labores ante la Corte Plena.

El jerarca del Ministerio Público reafirmó las palabras del magistrado Jorge Araya, quien indicó que Díaz era un estorbo para algunas personas.

“Espero seguir siendo un estorbo para algunos malos ciudadanos”, dijo Díaz al final de su discurso de reelección.

Asimismo, explicó que uno de los principales objetivos es seguir defendiendo la independencia del Poder Judicial.

“El Ministerio Público ha demostrado durante estos cuatro años que no ha cedido a ningún tipo de presión, hemos demostrado que el Ministerio Público es uno de los pilares más importantes del Estado de derecho”, agregó.

A pesar del apoyo unánime recibido, algunos magistrados hicieron observaciones a la labor de Díaz durante estos cuatro años.

Anamari Garro, magistrada de la Sala Constitucional, señaló que la figura del fiscal general ha “polarizado al país”.

“Pienso que esto ha sido, en buena parte, por algunas de sus declaraciones. Respetuosamente, debo señalar mis reparos sobre aquellas manifestaciones que exceden lo establecido en la Ley Orgánica del Ministerio Público, ya que no se encuentra en esta hacer valoraciones políticas. Estas manifestaciones exceden sus funciones”, afirmó.

Otra de las críticas que se había hecho a la gestión de Díaz en los últimos cuatro años era el lento avance en la elaboración del reglamento para regular la carrera fiscal.

Sin embargo, el fiscal explicó que la propuesta ya estaba elaborada tras varios ajustes y que, tras su paso por el Consejo Superior, debería llegar a la Corte Plena.

Algunos magistrados señalaron que era importante transparentar la elección de todos los fiscales para evitar rumores sobre posibles “elecciones a dedo”.

Objetivos

El fiscal general detalló cuáles serán los principales objetivos para esta segunda etapa al frente del Ministerio Público.

Entre estos se encuentran continuar persiguiendo a las estructuras criminales y eliminar la persistencia criminal.

“Pero, sobre todo, continuar con la segunda fase de cooperación con la DEA y otros socios internacionales con los que trabajamos en el crimen transnacional”, añadió.

Dentro de esta segunda fase se encuentra combatir a los “narcotraficantes invisibles”, asociados a algunos empresarios con fachadas exitosas, pero cuyas actividades estarían vinculadas a la legitimación de capitales.

Sin lobby

Ante algunos cuestionamientos por su reelección unánime, Díaz afirmó que no tuvo reuniones ni conversaciones con magistrados de la Corte Plena.

“No lo hice en mi primera elección, y mucho menos lo iba a hacer en esta reelección, no lo digo por orgullo de que yo necesito pedir un voto, no va en ese sentido, es porque mis convicciones no me permiten andar pidiendo votos”, afirmó.

El jerarca fue enfático en que el apoyo de los magistrados no estaba basado en su figura, sino en la labor que han realizado los funcionarios del Ministerio Público cuando les ha tocado “dirigir la orquesta”.

Mientras se discutía la reelección del fiscal general, un grupo de personas simpatizantes de Díaz se acercó al edificio de la Corte y manifestó su apoyo a su gestión.

Entre gritos de “no está solo”, Díaz salió a saludarlos y correspondió a las muestras de afecto para mantenerse como líder de la Fiscalía.