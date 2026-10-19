Carlo Díaz es reelecto como fiscal general

Fecha de publicación: 19 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 19 de octubre de 2026

Carlo Díaz fue reelecto como fiscal general de la República este lunes en la sesión de la Corte Plena.

El jerarca del Ministerio Público obtuvo los 12 votos necesarios, tras la votación de los primeros 12 magistrados.

La mayoría de magistrados que dieron su respaldo indicaron que confían en que resguardará la independencia del Poder Judicial.

Además, señalaron que confían en la objetividad de las investigaciones del Ministerio Público durante su gestión.

El fiscal general obtuvo una calificación de 98,95% en la gestión realizada durante el 2025.

Díaz tiene una experiencia de 25 años de trabajo en el Poder Judicial, en el que se desempeñó como fiscal auxiliar, fiscal y fiscal adjunto, y asumió nombramientos como juez cuatro.