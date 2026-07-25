Carlo Díaz envía mensaje este sábado tras captura de alias Diablo

El fiscal general de la República, Carlo Díaz Sánchez, reconoció públicamente la labor realizada por los fiscales del Ministerio Público tras el operativo que permitió la captura de Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, y de Jonathan Pérez Méndez, alias “Tan”, considerados dos de los principales objetivos de las autoridades costarricenses.

Díaz aseguró que el trabajo de los fiscales suele pasar desapercibido, pero resulta determinante para que las investigaciones culminen con resultados como los obtenidos durante el operativo desarrollado el viernes en San Bernardino de Sarapiquí.

Detienen a Diablo. Foto: OIJ.

“Quiero reconocer la labor de los fiscales del Ministerio Público. Hacen un trabajo que muchas veces pasa desapercibido porque no llevan un uniforme visible, pero que resulta fundamental para que la justicia avance”, expresó el fiscal general.

Quiero reconocer la labor de los fiscales del Ministerio Público. Hacen un trabajo que muchas veces pasa desapercibido porque no llevan un uniforme visible, pero que resulta fundamental para que la justicia avance.



Carlo Díaz Sánchez, fiscal general de la República. pic.twitter.com/owLSS2aKlh — MinisterioPúblico CR (@FiscaliaCR) July 25, 2026

La declaración se dio luego de la operación conjunta entre el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que permitió detener a alias “Diablo”, quien permaneció casi diez años prófugo de la justicia, así como a alias “Tan”, señalado como uno de los principales líderes criminales del Caribe costarricense.

El operativo incluyó un intenso intercambio de disparos que dejó varios oficiales del OIJ heridos y culminó además con el decomiso de armas de guerra, pistolas y equipo tecnológico utilizado, presuntamente, por la organización criminal.