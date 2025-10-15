El fiscal general de la República, Carlo Díaz, se refirió a una investigación que supuestamente vinculaba de 2 diputados con lavado de dinero.

Según destacó Díaz, la investigación desarrollada por las autoridades judiciales no tendría ningún tipo de relación con lo mencionado en un reportaje de Central Noticias.

“Me parece temerario que se haga ver que la Fiscalía desestimó esos hechos”, afirmó.

El fiscal confirmó que los hechos investigados contra los diputados Johana Obando y Luis Diego Vargas son completamente diferentes.

“Se realizaron las diligencias de investigación, nosotros incluso le ordenamos al Organismo de Investigación Judicial que realizara las diligencias correspondientes y luego de las mismas no se pudo determinar la existencia de los hechos que iniciaron, reitero, mediante una denuncia anónima y que tampoco se logró demostrar ninguna actividad delictiva por parte de estas personas y es por eso que se desestimó dicha denuncia”, confirmó Díaz.

Según informó, se habría investigado hechos relacionados con legitimación de capitales, los cuales no se lograron comprobar.

“Igualmente, quiero aclarar que en nuestra oficina, la Fiscalía General, no se lleva ninguna investigación por hechos similares a los que se mencionan en el reportaje, sea por en este caso por el tráfico internacional de drogas”, mencionó.

Díaz menciona que la relación de la DEA con la Fiscalía es “bastante cordial y cercana”, asegurando que trabajarían de manera directa en caso de existir una investigación al respecto.