El fiscal general de la República, Carlo Díaz, confirmó este miércoles que vendrán más personas a la lista de extraditables.

La noticia la dio en los micrófonos de Extra Radio 92.3 FM en Desde Buena Mañana.

“Vienen más personas. No le puedo decir, digamos, con detalle, porque también ellos (la DEA) se reservan mucho los nombres”, destacó Carlo Díaz.

Díaz confirmó que, en poco tiempo, se trataría de al menos 2 o 3 personas que entrarían a dicha lista de extradición.

Además, mencionó que se tratarían de “personajes” grandes y de alto valor.

“Objetivos de muy alto valor, tal vez no políticamente, porque podría entenderse que se trate de personajes políticos o de influencia. Pero sí son personas muy importantes en la actividad delictiva del narcotráfico”, destacó el fiscal.

Actualmente, la lista de personas costarricenses extraditables está conformada por: