Carlo Díaz confirma que buscará reelección como fiscal general

Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

El fiscal general, Carlo Díaz, confirmó en una entrevista que buscará la reelección como fiscal general de la República, ante el vencimiento de su cargo el próximo 31 de octubre.

En la entrevista brindada al creador de contenido Sergio Ortiz, dijo que se postulará ante los magistrados de la Corte Plena, luego de conversar con su familia.

“Lo conversé con mi familia. Para mí es muy importante la familia, ahí todos son muy valientes, no tenemos miedo y ellos me han dicho que si quiero continuar, que continúe y que me van a apoyar. Por eso mi decisión va a ser solicitar a los señores magistrados de la Corte Plena la reelección”

“Va a estar en manos de ellos la decisión final, pero sí la voy a solicitar”, añadió.

El fiscal general es la máxima autoridad del Ministerio Público y tiene a su cargo la dirección de la política de persecución penal del país.

Además de coordinar el trabajo de las fiscalías, dirige las investigaciones penales contra miembros de los supremos poderes cuando así corresponde, por lo que ocupa uno de los cargos de mayor relevancia dentro del Poder Judicial.

La designación inicia con la apertura de un concurso público para que las personas interesadas presenten su candidatura.

La decisión definitiva corresponde a Corte Plena, donde se requiere el voto favorable de al menos 12 magistrados para nombrar al nuevo fiscal general.