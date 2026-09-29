Carlo Díaz advierte que falta de recursos limitaría extradiciones

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

La falta de recursos económicos en el Poder Judicial podría afectar los procesos de extradición y la cooperación internacional que desarrolla el Ministerio Público, según advirtió el fiscal general, Carlo Díaz.

El jerarca explicó que una de las dificultades está relacionada con la falta de presupuesto para realizar traducciones, un servicio necesario para tramitar documentación vinculada con solicitudes de asistencia internacional.

“No tenemos dinero para traducciones, entonces todas las asistencias internacionales, la cooperación internacional se verían limitadas; las extradiciones se van a ver limitadas”, afirmó Díaz.

La advertencia se produce en momentos en que las extradiciones han adquirido especial relevancia para la Fiscalía, principalmente en investigaciones relacionadas con el narcotráfico y el crimen organizado.

Díaz explicó que las consecuencias de las limitaciones presupuestarias no se concentrarían únicamente en las extradiciones, sino que podrían generar una reacción en cadena dentro del sistema judicial.

Entre los ejemplos, mencionó dificultades para pagar alquileres de oficinas, situación que, según indicó, podría obligar a trasladar o cerrar algunas sedes de la Fiscalía.

“Vamos a tener un bloqueo también, por ejemplo, en pago de alquileres. Entonces, ¿qué significa? Que vamos a tener que escoger algunas oficinas que cerrar”, manifestó.

El fiscal mencionó que algunas oficinas podrían trasladarse a sedes con capacidad para recibir al personal. Explicó que la decisión dependería precisamente de cuáles instalaciones pueden absorber a los funcionarios afectados.

El fiscal general también ha advertido que las restricciones para llenar plazas vacantes reducirían la cantidad de funcionarios disponibles y afectarían la capacidad operativa de la institución.

Para el jerarca, las consecuencias terminarían repercutiendo directamente en las personas que necesitan acceder al sistema de justicia.

“Pierden los usuarios (…) perdemos todas las personas que creemos en la justicia, en la democracia y ganan los delincuentes y el crimen organizado. Así de sencillo”, afirmó.

Corte fija fecha para decidir reelección de Carlo Díaz

Corte Plena acordó conocer el próximo 19 de octubre la solicitud de reelección de Carlo Díaz como fiscal general de la República por un periodo adicional de cuatro años.

Díaz comunicó formalmente su interés en continuar en el cargo, cuyo nombramiento actual vence el 31 de octubre.

Para ser reelegido, Díaz deberá obtener mayoría absoluta, es decir, al menos 12 votos de los magistrados que integran Corte Plena.