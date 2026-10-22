Carlo Díaz aclara que no conocía a extraditable Tam Zhang

Fecha de publicación: 22 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

El fiscal general Carlo Díaz respondió a los cuestionamientos surgidos tras la publicación de un video en el que aparece en un bar de Aserrí.

La grabación generó interés debido a que se dio a conocer en medio de la investigación por narcotráfico contra un hombre de apellidos Tam Zhang, costarricense de origen chino detenido tras una solicitud de extradición.

En las imágenes aparece Kathleen Quirós, mujer que ha sido vinculada sentimentalmente con Zhang. Sobre ese punto, Díaz señaló que ella habría reconocido que su expareja no estaba en la actividad. “Él no estaba en esa actividad”, indicó el jerarca.

La aparición del fiscal general en la grabación generó preguntas por el contexto en el que se divulgó, mientras Zhang enfrenta una investigación por presuntos vínculos con el narcotráfico.

“En esa época, yo no lo conocía”, afirmó Díaz al referirse a Zhang. El jerarca explicó que supo del nombre del investigado recientemente y aseguró que su presencia en el establecimiento respondió a una coincidencia.

“Fue una mera coincidencia que estuviera en un bar en Aserrí”, manifestó el fiscal general al explicar las circunstancias de su asistencia al lugar.

Díaz sostuvo que no conocía al investigado cuando estuvo en el bar y que su presencia no obedeció a una relación previa con él.

Por otra parte, el jerarca del Ministerio Público confirmó que, aunque la mayoría de las veces utiliza escolta por seguridad, hay ocasiones en las que sale a lugares sin esta protección.

Para Díaz, Costa Rica sigue siendo un lugar seguro en ese sentido, pero, tras lo ocurrido, afirmó que no volvería a salir sin escolta a ese tipo de sitios.