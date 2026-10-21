Cargadores eléctricos continúan siendo deficientes en el país

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

Pese a que durante el último año un 20,5% de los vehículos que ingresaron al país fueron eléctricos, Costa Rica mantiene un déficit de cargadores para estos automotores.

Según los datos de la Asociación Costarricense de Movilidad Eléctrica (Asomove), el país cuenta con una flotilla de poco más de 40 mil vehículos cero emisiones; sin embargo, solo existen 90 estaciones de carga rápida para ellos, es decir, una por cada 450 carros.

“Esperaríamos que la infraestructura de carga en carretera se pueda duplicar o triplicar en el corto o mediano plazo; sin embargo, recordemos que Costa Rica tiene todo para cargar en casa, lo que lo ha logrado solventar”, destacó Silvia Rojas, directora de la agrupación.

Ante este panorama, las autoridades aseguraron que, de cara a 2027, buscarán la apertura de nuevas estaciones de carga. Esto se suma a la aprobación de la Ley 10.937, que permite la creación de centros de carga por parte de empresas privadas.

Silvia Rojas

Directora Asomove “En realidad, Costa Rica está muy quedada en la electrificación del transporte público. El mes pasado celebramos los 10,000 buses eléctricos en América Latina, y en Costa Rica vamos por 25. Vamos sumando, pero necesitamos acelerar un poco el paso”.

“Las distribuidoras de electricidad están con planes de expansión y ya están anunciando nuevos cargadores para el próximo año, y por otro lado, la ley que se aprobó para que el sector privado pueda vender el servicio de carga, si bien estamos a la espera del reglamento por parte del Ministerio de Ambiente y Energía, esperaríamos que salga este año y ya el otro año veremos a empresas privadas también instalando cargadores”, agregó Rojas.

Buses se suman a cargadores eléctricos

A esta radiografía de la infraestructura de carga se suma el reciente aumento de la flotilla de autobuses eléctricos, que podría alcanzar un total de 150 unidades para el próximo año.

Sofía Fallas

Viceministra de Transportes “Todos los pilotos que estamos haciendo en este momento nos ayudan a que las empresas vayan identificando cuál es el rendimiento de los buses eléctricos, y cómo esto les puede generar una mejora operativa”.

Para ello, la viceministra de Transportes señaló que los convenios con la Unión Europea incluyen la infraestructura de carga para las empresas que adquieran autobuses mediante este financiamiento.

“Para nosotros es muy importante lograr apoyar a las empresas para que puedan hacer esta transformación de la flota; esto lo hacemos mediante la generación de condiciones habilitantes y apoyo en los sistemas de financiamiento que están siendo ahorita la barrera principal para poder hacer la transformación de la flota de buses eléctricos”, detalló la viceministra Sofía Fallas.

Actualmente, existen 25 autobuses eléctricos en funcionamiento.