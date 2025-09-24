En la previa del duelo de este jueves ante Olimpia, en el estadio José Rafael “Fello” Meza, por la Copa Centroamericana, Andrés Carevic, técnico del Club Sport Cartaginés, dejó claro que su equipo enfrentará un reto de alto nivel.

“Sabemos que va a ser una eliminatoria difícil para nosotros. Al final de cuentas tenemos que trabajar los partidos para ser competitivos y sacarlos adelante”, señaló el estratega argentino.

Carevic reconoció el crecimiento del fútbol en la región y la exigencia de medirse al campeón hondureño. “Los equipos de Honduras, Panamá y de los demás países han subido su nivel. Nos tocó enfrentar a uno de los equipos con más jerarquía, entonces siempre vamos a respetar su historia y su trayectoria. Será un duro rival”, comentó.

El técnico brumoso subrayó también la importancia de jugar con el respaldo de su afición. “Jugamos en nuestra casa, con nuestra gente, y tenemos que aprovechar eso”, sentenció Carevic.