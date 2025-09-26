Deespués de la derrota cel Cartaginés 1-2 frente al Olimpia por Copa Centroamericana, el técnico brumoso, Andrés Carevic, habló frente a los micrófonos post partido.

El timonel argentino no se mostró contento con el desempeño de su equipo especialmente en la primera parte, en donde racalcó que fue “muy floja”.

“Nosotros acá no vemos el tema de fantasmas, trabajamos día a día para jugar cada partido a su máximo. Los rivales también tiene su estrategia y jugadores, lamentablemente Olimpia fue muy contundente. Nos toca pensar en el doomingo y después el jueves para revertir la serie” mencionó el estratega sudamericano.

El entrenador blanquiazul habló que es una serie bastante difícil, pero que aún así irán a proponer a Honduras, para poder darle la vuelta a la serie y jugar unas posibles semifinales y clasificar de manera directa a la siguiente Copa de Campeones de la Concacaf.

Escrito por: Francisco Brenes Herrera

Colaborador