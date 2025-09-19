A pesar del gran momento que pasa el Club Sport Cartaginés en lo deportivo, los brumosos no la pasan nada bien con la cantidad de jugadores lesionados.

Ya son 8 los jugadores que no cuentan para Andrés Carevic por esto, entre los que se encuentran Cristopher Núñez, Douglas López, Carlos Barahona, Leonardo Alfaro, Jose Luis Quirós, Yael López, Diego González y Suhander Zúñiga.

Ante esta cantidad de lesionados, Carevic ve difícil pelear por los 3 torneos, es decir, Campeonato Nacional, Copa Centroamericana y Torneo de Copa.

“Tengo que decir la verdad, difícil para nosotros por todas las bajas que tenemos, además no son bajas de una semana o dos o tres, entonces la vamos a tener complicada, se lo digo sinceramente, lo sabemos, pero bueno, vamos a seguir trabajando y con todo lo que tengamos a disposición la vamos a seguir luchando”, dijo el técnico cuando fue consultado sobre si podía luchar por ganar los 3.

El DT brumoso no se explica tanta cantidad de lesiones, pero asegura que ninguna ha sido muscular, sino jugadas del partido.

“Nosotros no tenemos lesiones musculares, todas las lesiones que hemos tenido son temas de acciones del partido, son faltas. No hemos tenido la fortuna de nuestro lado, fuero lesiones en disputas, no por cargas de trabajo”, explicó.

¿Por qué no utilizar jugadores de la cantera para suplir las bajas? Esa es la pregunta que muchos brumosos se hacen. La respuesta de Andrés es que no quiere exponer a ningún jugador que no esté listo para competir.

“No voy a arriesgar a ningún chico que para mí no esté a disposición de que pueda ser competitivo. Trato de cuidarlos, de no ponerlos si yo veo que no están preparados. Eso no quiere decir que sean malos jugadores, sino que para nosotros todavía les falta trabajo para poder darle minutos. No voy a poner a un chico por ponerlo, porque lo puede perjudicar“, expresó.

Cartaginés se prepara para recibir a Sporting el próximo domingo, y luego tendrá su compromiso de ida en Copa Centroamericana ante Olimpia.