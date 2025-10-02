El Club Sport Cartaginés tiene una prueba de fuego hoy a las 8:15 p.m. cuando se enfrente a Olimpia de Honduras, por el juego de vuelta de cuartos de final en Copa Centroamericana.

Los brumosos se encuentran abajo en el marcador tras caer 1-2 en el estadio José Rafael “Fello” Meza Ivancovich la semana anterior y con el reto de remontar alineando a un equipo plagado de bajas.

La escuadra blanquiazul no puede contar con Christopher Núñez, José Luis Quirós, Leonardo Alfaro, Douglas López, Yaél López, Carlos Barahona ni Randall Cordero.

Pese a esto, confían en tener la plantilla suficiente para poder hacer frente a un duelo que puede determinar mucho en la temporada del club de la Vieja Metrópoli.

El técnico Andrés Carevic habla de que van con todo.

¿Cómo afrontan el partido?

“Nosotros estamos enfocados en tratar de prepararlo bien, seguramente va a ser complicado y muy disputado. Venimos con toda la fe y las ganas de poder hacer un buen partido”.

¿Cómo han reaccionado a las lesiones?

“La fortuna no está de nuestro lado con el tema de las lesiones, pero tengo que felicitar a los jugadores, porque independientemente de las bajas que tenemos, los jugadores han hecho un esfuerzo enorme. Con lo que tenemos vamos a tratar de poner al que esté mejor. Agradecerle al jugador por esa disposición”.

¿Qué se puede esperar de Cartaginés?

“Tenemos un modelo y una esencia muy clara, salimos a proponer a todos lados y lo hemos hecho tanto de local como visitante. Tratamos de proponer, de ser agresivos, eso no lo voy a cambiar y después tenemos el plan de juego en donde podemos buscar debilidades en el rival. Tenemos una línea, seguramente la vamos a seguir respetando”.