El Club Sport Cartaginés ganó su encuentro por 1-0 al conjunto de Sporting con gol de Johan Venegas. A pesar de las múltiples lesiones, el cuadro brumoso ha mantenido un alto ritmo competitivo cosechando resultados positivos, siendo uno de los mejores equipos de esta prsente campaña en el fútbol nacional.

El técnico argentino resaltó también que está muy agradecido con la afición por el apoyo mostrado estas últimas campañas tanto a nivel nacional como en el centroamericano.

Ahora el cuadro de la vieja metrópoli tendrá que enfrentarse al histórico Olimpia por los cuartos de final de la Copa Centroamericana. El partido será en el Fello Meza este jueves 25 de setiembre a las 8:00 p.m. hora de Costa Rica.

Escrito por: Francisco Brenes Herrera

Colaborador