En los dos últimos partidos del Cartaginés, los brumosos han acumulado dos derrotas ante rivales directos, primero ante el Olimpia por Copa Centroamericana, y después ante Saprissa por campeonato nacional.
La cantidad de jugadores titulares lesionados cada vez aumenta más para Andrés Carevic, ya que no cuenta con Cristopher Núñez, Douglas López, José Luis Quirós, Yael López y Leonardo Alfaro. Además, ayer ante los morados, Randall Cordero no pudo continuar y salió del estadio en muletas.
Ante esta situación, Andrés Carevic es claro en que las lesiones han afectado al plantel, ya que no puede hacer rotaciones.
“Con todas las bajas no hemos tenido posibilidad de rotar, y han jugado jugadores muy seguidos que no han podido rotar, por circunstancia de que no tenemos otra alternativa. Teníamos muchos jugadores afuera, entonces realmente es difícil, es complicado porque la planilla claro que disminuye demasiado, y bueno, uno quiere seguir siendo competitivo”, dijo Carevic tras la derrota ante Saprissa.
Para este partido, los brumosos se guardaron jugadores importantes de cara al juego de vuelta de los cuartos de final de Copa Centroamericana ante Olimpia.
“A veces por un tema de carga, de que el jugador ha hecho un esfuerzo muy grande, como lo de Johan Venegas, lo de (Marcelo) Pereira, lo de (Everardo) Rubio, que vienen jugando muy seguido, con mucha cantidad de partidos, con mucha exigencia, y al final de cuentas a veces tengo que ver de qué manera podemos ser competitivos y regular cargas“, mencionó el DT del Cartaginés.
En su momento, Carevic aseguró que no podría rotar la planilla con jugadores del alto rendimiento, porque no estaban listos para competir y no quería exponerlos.
“Yo no voy a arriesgar a algún chico que para mí no esté a disposición de que pueda ser competitivo. Están trabajando con nosotros, al final de cuentas siempre los cuido, trato de cuidarlos, de no ponerlos si yo no veo que están preparados, entonces ese es mi punto de vista, sobre todo con la cantera. Eso no quiere decir que son malos jugadores, sino que para nosotros, creo que todavía le falta trabajo para poder incorporarlos o darle minutos“, había dicho Andrés tras el empate en casa ante Pérez Zeledón.
Los brumosos se preparan para enfrentar a Olimpia este jueves, donde buscarán la remontada a partir de las 8:15 p.m.