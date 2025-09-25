Esta noche se juega la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana entre el Cartaginés y el Olimpia de Honduras, duelo clave que ningún jugador se quisiera perder.

Los brumosos contaban con 8 lesionados para este encuentro, pero ahora serán 6, ya que Carlos Barahona y Diego González se sumaron a los entrenamientos de la escuadra blanquiazul. ¿Están listos para sumar minutos?

“Ellos se han integrado, pero voy a esperar hasta el último momento para ver si pueden estar disponibles o no. Sabamos que también vienen de un parate, entonces buscaremos la mejor decisión”, dijo Andrés Carevic, DT del Cartaginés.

El estratega brumoso no quiere arriesgar a dos de sus mejores jugadores hasta estar completamente listos, ya que viene un mes complicado para el club blanquiazul.

“Siempre tienen que estar al 100% para poder jugar. Si están así, se estarán tomando en cuenta para la convocatoria, para tener en cuenta si son partícipes o no, y si no, bueno, esperaremos hasta que se puedan recuperar”, mencionó.

Y es que precisamente de hoy en un mes, es decir, hasta el 25 de setiembre, Cartaginés enfrentará a rivales directos. A parte de los dos juegos ante el Olimpia, los brumosos jugarán ante Saprissa, Alajuelense, Herediano y Puntarenas por campeonato nacional, además de Guadalupe, todo esto con aún 6 lesionados.

“El grupo está consciente de la importancia, y todos los que estamos bien físicamente, sabemos que tenemos que dar el máximo, la unión de grupo es muy importante, porque sabemos lo que nos jugamos, y los que estamos bien vamos a dar el 100%”, dijo Luis Flores, mediocampista brumoso.

El juego entre brumosos y olimpistas arrancará a partir de las 8 p.m., y usted podrá ver la previa de este partido a partir de las 7 p.m. en Acción 360, por la pantalla de Extra TV, desde las afueras del “Fello”Meza.