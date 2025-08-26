Cartaginés se mide hoy a las 8 de la noche, en el estadio José Rafael “Fello” Meza, al Independiente de Panamá. El técnico Andrés Carevic analiza lo que se viene para los brumosos.

¿Qué tipo de juego espera?

Espero un buen juego y tener mentalidad para ganar el partido, a pesar de que respetamos los rivales.

¿Podrán clasificar al depender de ustedes, como en otros momentos?

Me gusta ver hacia adelante y lo importante es la acumulación de trabajo y la gente que ha llegado a sumar al equipo. Es hacer nuestro juego, tener nuestra intensidad, ser exigente sin balón y cuando lo tengamos proponer. No va a ser fácil, pero haremos el mayor esfuerzo para hacer un gran partido para alegría de todos los que están en esta institución.

¿Cómo toma que los 3 equipos ticos perdieron contra uno panameño?

El fútbol panameño ha evolucionado y no es de un día para otro. Vienen de años atrás haciendo una buena estructura. Son competitivos y todo está muy parejo. Es una competición muy pareja.

Cartaginés es cuarto con 4 puntos, es superado por CAI y Saprissa con 6 y Motagua con 7 en el Grupo C. Verdes está eliminado.