El técnico del Club Sport Cartaginés, Andrés Carevic, es un fuerte candidato a asumir la Selección de Fútbol de Costa Rica si en la Federación Costarricense deciden quitar al entrenador actual, el mexicano Miguel “El Piojo” Herrera.

Diario Extra le preguntó que haría si le ofrecen el cargo y Carevic no dudó en responder. “Lo que es de mi parte y lo que puedo decir en estos momentos es que es mi responsabilidad estar en este club, potenciar a los jugadores costarricenses para que puedan apoyar o estar en la selección.

Esa es nuestra responsabilidad y más cuando son momentos difíciles creo que el apoyo va a ser fundamental.

Entonces de mi parte el apoyo es tratar de que nuestros jugadores costarricenses tengan un buen nivel por si en este caso Miguel Herrera necesita al jugador nuestro esté en buen nivel y pueda ayudar en la selección en estos momentos”.

Este lunes se tomaría una decisión en el comite ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol.

Una opción es ponerle un asistente a Herrera y la otra es llamar veteranos.