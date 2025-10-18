Cárcel para padres que pidan dinero con hijos

Los padres de familia o encargados que obliguen a menores de edad a pedir dinero en las calles podrían enfrentar sanciones de hasta dos años de cárcel, según una propuesta de ley.

La iniciativa pretende transformar esta conducta de una infracción contravencional a un delito penal, con penas que van desde seis meses hasta dos años de prisión.

Los magistrados de la Corte Plena ya analizaron la propuesta y señalaron que no afectaría la organización ni el funcionamiento del Poder Judicial. Sin embargo, advirtieron que se necesitan nuevos recursos para implementarla adecuadamente.

“Este delito, especialmente en sus agravantes, requiere valoraciones psicosociales, seguimiento, evaluaciones en medicina legal y diligencias que deben contar con respaldo presupuestario”, explicó la magistrada Mariana Corrales.

Además, indicó que la creación de esta nueva figura penal aumentaría la carga laboral de los funcionarios judiciales.

El magistrado Aisen Herrera también destacó la necesidad de valorar la intervención de las Unidades de Protección de Víctimas y Testigos.

Por su parte, la magistrada Patricia Vargas, de la Sala III, recordó que cada vez que se crea un nuevo delito, este viene acompañado de mayores costos para las autoridades judiciales.