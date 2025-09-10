La Fuerza Pública de Atenas, logró este miércoles, la detención de un hombre de apellido García, que figuraba entre los 10 más buscados por las autoridades Judiciales, tras ser localizado en el sector de Los Olivos.

Durante un operativo, los oficiales lograron identificar al sospechoso y procedieron a aprenderlo.

Luego de proceder con la verificación de su identidad en el sistema, se confirmó que el sujeto contaba con una orden de captura activa por el delito de posesión y venta de drogas.

El sospechoso fue detenido de inmediato y trasladado a las celdas del OIJ en Alajuela, donde quedó a disposición de las autoridades judiciales para enfrentar el proceso correspondiente.

Fotografía: MSP