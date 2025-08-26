Agentes de la Policía de Migración, del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y de Interpol, detuvieron a un hombre de apellido Maklad de 39 años, de nacionalidad siria y quien es presuntamente sospechoso de Tráfico de personas y tener vínculos terroristas.

La mañana de este martes 26 de agosto, al ser las 11:40 a.m., los agentes del OIJ procedieron con la detención de este sujeto, quien se encontraba recluido en el Centro de Aprensión de Migración en Los Lagos de Heredia, debido a que en noviembre fue detenido por su condición irregular migratoria.

Hechos

Maklad es requerido por las autoridades de Estados Unidos, debido a que figura como sospechoso del aparente delito de Tráfico de Personas.

Según el reporte emitido por el OIJ, la orden de captura había sido girada por un tribunal penal de este país norteamericano, por lo que se habría generado una alerta internacional.

Luego de varios reportes que se generaron en la Interpol, se pudo constatar que este sujeto se encontraba en tierra costarricense, por lo que, realizaron las diligencias correspondientes con el fin de proceder con su detención.

Migración se pronuncia ante este caso e indicaron, además, que este sujeto tiene vínculos terroristas.