Fecha de publicación: 19 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 19 de octubre de 2026

Las autoridades costarricenses, en conjunto con las de Estados Unidos, lograron la captura de un hombre de apellido Harwell, de nacionalidad jamaiquina y naturalizado estadounidense, quien era requerido por la justicia del Estado de Georgia por delitos relacionados con narcotráfico.

La detención fue ejecutada por oficiales de la Fuerza Pública en el sector del distrito Hospital, en San José, en conjunto con la Policía de Migración.

De acuerdo con las autoridades, el operativo ocurrió tras recibir una alerta oficial emitida por la Embajada de EE. UU., en la que se informaba que el sujeto tenía programado presentarse en la sede diplomática para realizar un trámite.

Al momento de la detención, los agentes constataron que el hombre se encontraba en condición migratoria irregular dentro del territorio costarricense, por lo que fue custodiado y trasladado al Centro de Aprehensión Temporal para Extranjeros en Condición Irregular, ubicado en Heredia.

En dicha sede permanecerá mientras las autoridades competentes gestionan los trámites legales para el proceso de extradición hacia suelo norteamericano.

Según información suministrada a las autoridades de Costa Rica, la orden de captura contra Harwell se origina en hechos registrados el 24 de junio de 2009 en el condado de DeKalb, Georgia, cuando el sospechoso dio positivo en una prueba de detección de sustancias, lo que derivó en la causa judicial que enfrenta por la presunta posesión de cocaína.