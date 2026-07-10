Capturan a uno de los hombres más buscados y aliado de “Diablo”

Tras permanecer prófugo desde octubre de 2024, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) capturaron a un hombre de apellido Ruiz, conocido con el alias de “Guato”, señalado como uno de los principales colaboradores de Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, uno de los narcotraficantes más buscados del país.

La detención se realizó en una zona montañosa de Valle de La Estrella, en Limón, donde el sospechoso permanecía oculto. De acuerdo con las autoridades, llegar hasta el sitio implicó una incursión de aproximadamente un día y medio de caminata, por lo que fue necesaria la participación del Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT) para garantizar la seguridad del operativo.

En la acción también fue detenida la compañera sentimental de Ruiz, quien figura como imputada en la misma causa penal. Según explicó el fiscal general, Carlo Díaz, Ruiz era uno de los principales líderes de la estructura criminal investigada en el denominado caso “Valle”, operación desarrollada en octubre de 2024 contra una organización dedicada, en apariencia, al narcotráfico en dicha zona.

Las investigaciones lo ubican como una de las manos derechas de alias “Diablo” y lo relacionan con una organización que mantenía una fuerte influencia en el tráfico local de drogas. Además, las autoridades lo vinculan con la presunta participación en al menos diez homicidios y otros hechos violentos ocurridos en la región.

Díaz señaló que la captura representa un golpe importante para la estructura criminal, ya que, pese a los allanamientos realizados en 2024, Ruiz continuaba en libertad y, según la investigación, seguía dirigiendo las operaciones del grupo.

Durante el allanamiento, los agentes decomisaron dos armas de alto poder un fusil AR-15 y un AK-47, una cantidad importante de droga y un teléfono satelital que, presuntamente, utilizaba para mantenerse comunicado mientras permanecía escondido en la montaña.

Para las autoridades, su captura representa un golpe significativo contra las estructuras criminales que operan en Limón y forma parte de la estrategia para reducir la violencia y debilitar el narcotráfico en la provincia.

El Ministerio Público solicitará prisión preventiva contra Ruiz y su compañera sentimental mientras avanza el proceso judicial.