Capturan a sospechoso de doble homicidio en Liberia

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

Hace pocos minutos la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) y el Ministerio de Seguridad Pública confirmaron la captura del hombre que figura como principal sospechoso del asesinato de su esposa Jasmina López e hija Valeska Valdez.

Las autoridades informaron que la captura de Rafael Antonio Valdez García se realizó en el poblado de Finca La Aurora en Jinotega, Nicaragua.

El hecho se presentó la tarde del sábado 17 de octubre, donde la Cruz Roja Costarricense recibió una alerta sobre el homicidio de dos personas; al llegar a la zona, encontraron dentro de una casa de habitación a una mujer adulta y una niña con varias heridas ocasionadas con un machete.

El sospechoso habría huido hacia Nicaragua después de lo sucedido.