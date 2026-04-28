Capturan a mujer sospechosa de vender droga en San Carlos

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó este martes la aprehensión de una mujer de 28 años que figura como sospechosa de vender drogas en Ciudad Quesada, San Carlos.

Según las versiones preliminares, la sospechosa, de apellido Barquero, vendía crack a otras mujeres de la zona.

Captura se dio en Ciudad Quesada. Foto: Mariluz Rojas

La investigación data de hace tres meses, donde los agentes judiciales llevaron a cabo al menos tres vigilancias, dos compras controladas de droga y un decomiso relacionado con terceros, lo que permitió recopilar evidencia suficiente para proceder con la detención.

El caso fue remitido al Ministerio Público y será allí donde dicten las medidas correspondientes.