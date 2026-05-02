Un hombre de apellido Umaña fue detenido por oficiales de la Fuerza Pública como sospechoso de abusar sexualmente de una persona menor de edad en Parrita, Puntarenas.

Según informó el Ministerio de Seguridad Pública (MSP), el hecho se registró en el sector de La Julieta, cuando varios oficiales realizaban un recorrido preventivo para el control de delitos contra la vida y la propiedad.

Durante el patrullaje, los oficiales de la Fuerza Pública fueron alertados de que un sujeto, en apariencia, habría tocado indebidamente a una niña dentro de un establecimiento comercial, mientras la menor acompañaba a familiares que realizaban compras en el sitio.

Lea además: Vehículo atraviesa tapia y deja un fallecido en Limón

Tras recibir la alerta, los oficiales observaron al sospechoso huir del lugar, por lo que iniciaron una persecución inmediata sin perderlo de vista.

El hombre fue interceptado y detenido minutos después. Posteriormente, fue remitido a la orden de la Fiscalía de Quepos.

La Fuerza Pública hizo un llamado a padres, madres y personas encargadas de menores de edad a mantener una supervisión cercana y constante, especialmente en establecimientos comerciales y espacios públicos.