Capturan a hombre requerido por homicidio culposo en San Carlos

Un trabajo conjunto entre el Centro de Monitoreo y la Policía Municipal de San Carlos permitió la detención de un hombre de apellidos Chavarría, quien era requerido por la Fiscalía por una causa relacionada con el presunto delito de homicidio culposo.

La detención se realizó este lunes a eso de las 3:20 pm en el sector de Viento Fresco de Aguas Zarcas, donde los oficiales lograron ubicar al sospechoso en la vía pública tras darle seguimiento.

Una vez detenido, el hombre fue puesto a las órdenes de la Fiscalía, para continuar con el proceso judicial correspondiente.

Durante la intervención, las autoridades también decomisaron el vehículo que conducía, debido a que no portaba licencia.

Además, se le incautó una cantidad de picadura de marihuana, la cual quedó a las órdenes de las autoridades competentes.

Con información del corresponsal Mariluz Rojas.