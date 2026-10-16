Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

Un hombre de 38 años de apellido Corea, conocido con el alias de “Never”, fue detenido por ser sospechoso del delito de la infracción a la ley de psicotrópicos a través de la comercialización de drogas bajo la modalidad de narcomenudeo.

El operativo se ejecutó la mañana de este viernes por los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de la subdelegación regional de Sarapiquí en el sector de Pangola, en La Virgen de Sarapiquí.

Video: Prensa OIJ.

La investigación contra el imputado arrancó en el mes de septiembre, a partir de informaciones confidenciales que indicaban que el sujeto se dedicaba a la venta de estupefacientes en las cercanías de un minisúper de la localidad.

Foto: Corresponsal Alfonso Gatgens.

Durante el operativo, las autoridades intervinieron dos inmuebles: uno situado en la comunidad de Pangola y un segundo localizado cerca del redondel de toros, sitio donde se hizo efectiva la detención.

En las inspecciones, los agentes judiciales decomisaron dosis de aparente marihuana, así como diversos utensilios empleados para la preparación, dosificación y embalaje de la sustancia.

Video: Corresponsal Alfonso Gatgens.

Finalmente, el OIJ mantiene la búsqueda de un hombre de apellidos Murillo Valerio y una mujer de apellidos Quintero Saballos, quienes lograron darse a la fuga durante la incursión policial.



Información Corresponsal Alfonso Gatgens.