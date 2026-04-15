Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

El cometa C/2025 R3 (PANSTARRS) se ha convertido en uno de los fenómenos astronómicos más llamativos de los últimos días, luego de ser captado desde territorio costarricense y reportado como potencialmente visible a simple vista durante las madrugadas.

El cometa fue captado recientemente desde Barbacoas de Puriscal en una imagen registrada a las 4:38 a.m. del 15 de abril por el fotógrafo Tom Schultz, utilizando múltiples exposiciones que permitieron resaltar su cola y trayectoria.

Cometa captado en cámara. Foto: Tom Schultz.

Su paso cercano al Sol en los próximos días ha incrementado su brillo, permitiendo que tanto especialistas como aficionados sigan de cerca su evolución.

De acuerdo con información del Centro de Investigaciones en Ciencias del Espacio (CIENTEC), el cometa ha alcanzado una magnitud cercana a 4.7, lo que lo ubica dentro del rango visible sin necesidad de instrumentos especializados, aunque su observación mejora considerablemente con binoculares o cámaras.

Trayectoria del cometa.

El fenómeno puede apreciarse antes de la salida del Sol, especialmente hacia el este, alrededor de las 3:25 a.m., ubicado en la constelación de Pegaso, conocida como el caballo alado. Los expertos describen su apariencia como una “motita difusa”, que se vuelve más llamativa conforme se acerca al Sol y su cola se alarga.

El próximo 17 de abril se perfila como uno de los mejores momentos para observarlo, debido a la fase de Luna nueva, que reduce la luminosidad en el cielo. Además, el cometa alcanzará su punto más cercano al Sol (conocido como perihelio) el 19 de abril, pasando entre las órbitas de Mercurio y Venus.

Cometa captado en cámara. Foto: Tom Schultz.

Este cometa es de largo período y tiene origen en la Nube de Oort, una región lejana del sistema solar. Sin embargo, los especialistas advierten que existe la posibilidad de que no sobreviva a su paso cercano al Sol debido a las altas temperaturas.

Durante las madrugadas también es posible observar otros cuerpos celestes: Mercurio, Marte y Saturno aparecen en el horizonte este poco antes del amanecer, lo que convierte estos días en una oportunidad especial para la observación astronómica.

Los expertos recomiendan buscar cielos despejados, con baja contaminación lumínica, y utilizar aplicaciones astronómicas para ubicar con mayor facilidad este fenómeno que no se repite con frecuencia.