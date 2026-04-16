Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

La Delegación Regional de Pérez Zeledón del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), solicita colaboración a la ciudadanía para identificar al hombre que aparece en el video, ya que figura como sospechoso del delito de robo.

Los hechos ocurrieron el pasado 13 de enero del 2026 a eso de las 11:30 p.m. en San Isidro, en Pérez Zeledón, cuando en apariencia el sospechoso ingresó a un local comercial y sustrajo varios artículos.

Video: OIJ

Características del sospechoso:

Masculino, contextura delgada, tez trigueña clara, vestía camiseta color rojo, pantalón color negro y utilizaba gorra color negro.

Los agentes judiciales piden a la población que cualquier información que pueda brindar de manera confidencial, es indispensable que se comunique al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.