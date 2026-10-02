Capital nuevo impulsa crecimiento de inversión extranjera

Fecha de publicación: 2 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 1 de octubre de 2026

La inversión extranjera directa (IED) que recibió Costa Rica alcanzó los $2.739,6 millones durante el primer semestre de 2026, un 23,4% más que en el mismo periodo del año anterior, impulsada principalmente por el comportamiento del capital nuevo.

Este rubro aumentó un 15%, hasta alcanzar cerca de $525 millones, mientras que las reinversiones crecieron un 5%, hasta superar los $2.000 millones, según datos preliminares del Banco Central de Costa Rica (BCCR).

“Lo más llamativo de los resultados del segundo trimestre del año es el crecimiento de la inversión nueva de un 15%; es un crecimiento muy robusto, sobre todo en una coyuntura internacional como la actual, donde hay tantísima incertidumbre”, afirmó Laura López, gerente general de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer).

El crecimiento se mantuvo incluso al excluir una operación extraordinaria relacionada con la adquisición de Florida Ice and Farm Company (Fifco) por parte de Heineken, cuyo efecto elevó los flujos durante el primer trimestre. Al sumar dicha transacción, la cifra de IED asciende a cerca de $6.000 millones en los primeros seis meses del año.

La inversión en empresas del régimen definitivo llegó a $570 millones, un 46,9% más que un año atrás. El régimen de zona franca concentró buena parte del crecimiento.

Los flujos pasaron de $1.284 millones en el primer semestre de 2025 a $1.736 millones, un incremento del 35%.

Dentro de este régimen, la inversión fuera de la Gran Área Metropolitana alcanzó $150 millones, $40,5 millones más que un año antes, para un crecimiento del 37%.

Por componentes, el capital nuevo dentro de las zonas francas aumentó en $77,8 millones y las reinversiones, en $70,2 millones.

López explicó que parte de los flujos registrados durante este año corresponde a proyectos anunciados en periodos anteriores, debido al tiempo que transcurre entre la llegada de una empresa y el inicio efectivo de sus inversiones.

“Siempre que hablamos de inversión, tenemos que tomar en cuenta cuatro variables que definen cuatro momentos diferentes. La primera variable es el anuncio de los proyectos, que es cuando Procomer anuncia, por ejemplo, el año pasado, 55 nuevos proyectos de entrada. El que sigue es la entrada de flujo de inversión, que es lo que estamos viendo ahora”, señaló.

La gerente de Procomer agregó que otras etapas contemplan la contratación de personal y, por último, la exportación de los bienes que se producen en nuestro país.

El exviceministro de Comercio Exterior (Comex), John Fonseca, señaló que el crecimiento debe analizarse separando los distintos componentes de la IED. Según indicó, la mayoría del aumento corresponde a préstamos entre empresas del mismo grupo, un componente que considera más volátil, y a la reinversión de utilidades.

“La inversión extranjera directa en Costa Rica es hoy sobre todo reinversión, eso hay que ponerle atención. Es una señal de confianza y muestra un modelo maduro, pero hay que poner cautela también porque eso quiere decir que la nueva inversión está llegando en muchas menores proporciones, que es la que trae nuevos motores y genera nuevas actividades productivas”, manifestó.

Estados Unidos se mantuvo como principal origen de los recursos, con el 68,9% de la IED, seguido por Suiza, con el 5,7%, y España, con el 5,1%.

Desempeño por sectores

La industria manufacturera recibió $1.951 millones durante el primer semestre, un 9,8% más que en el mismo periodo de 2025. Los servicios registraron un incremento particularmente elevado, al pasar de $9,4 millones a $212,5 millones, mientras que la agricultura pasó de un flujo negativo de $2,1 millones a $48,8 millones.

La agroindustria también revirtió el resultado negativo del año anterior y alcanzó $41,5 millones, frente a los -$8,7 millones registrados en 2025. López señaló que los recursos se concentran en productos como jugos, purés y pulpas, además de actividades vinculadas con la piña y el banano.

“Hemos visto la entrada también de empresas relacionadas con investigación y desarrollo, muy por el lado de genética y semillas, que han observado Costa Rica como un lugar interesante para la producción y anuncios incluso en sectores más diversificados de la agricultura, como ha sido el producto de cannabis, que hemos recibido anuncios recientes”, explicó López.

El turismo fue la principal excepción entre los sectores mencionados, con una caída del 27% en los flujos, de $215 millones a $157,9 millones. López atribuyó este comportamiento a que durante los años anteriores hubo importantes inversiones en infraestructura turística.

“Es esperable que, después de dos años de entradas de muchísima infraestructura turística y hoteles de lujo, aunque siga entrando inversión en turismo, se vea una caída respecto a los años anteriores. Eso es un comportamiento absolutamente normal y esperable de la industria”, comentó.

Inversión extranjera directa

Total

2022: $2.424 millones

2023: $2.360 millones

2024: $2.222 millones

2025: $2.221 millones

2026: $2.739 millones

Capital nuevo

2022: $449 millones

2023: $354 millones

2024: $581 millones

2025: $457 millones

2026: $525 millones

Reinversión de utilidades

2022: $1.370 millones

2023: $1.705 millones

2024: $2.039 millones

2025: $2.010 millones

2026: $2.108 millones

Deuda

2022: $605 millones

2023: $301 millones

2024: -$398 millones

2025: -$247 millones

2026: $106 millones

Fuente: Banco Central de Costa Rica

Indiana Trejos Ministra de Comex “Es particularmente positivo observar el dinamismo de la inversión en zonas francas, así como el crecimiento del capital nuevo y de las reinversiones. Estos resultados reflejan que Costa Rica continúa siendo un destino atractivo y que las empresas mantienen la confianza en el país para establecer sus operaciones”.

Laura López Gerente general de Procomer “El mercado internacional ya deja de estar tan pausado por la incertidumbre y el reacomodo de las cadenas de valor y, a pesar de que no está funcionando en absoluta normalidad, empieza a arrancar la toma de decisiones de inversión a nivel mundial. Entonces eso también tiene un impacto en Costa Rica”.