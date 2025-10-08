La Municipalidad de Heredia busca mejorar la capacidad de respuesta inmediata ante el creciente número de incidentes que involucran animales heridos o maltratados.

Una respuesta rápida y con conocimiento por parte de las instituciones de primera línea es crucial para salvar vidas.

En total, 7 instituciones clave en Heredia están cursando un programa de “Primeros Auxilios para Animales” debido a la alta incidencia de rescates en la provincia.

Este esfuerzo conjunto dota a los oficiales y socorristas de las herramientas necesarias para la atención en la escena antes de un traslado veterinario.

La iniciativa une a la Fuerza Pública, el SINAC, la Cruz Roja, Bomberos, el OIJ, el Ministerio de Salud y la Municipalidad de Heredia.

La formación, que dura más de tres meses, instruye a los participantes en el ABC de primeros auxilios. Incluye técnicas para la atención inmediata en la escena, respiración cardiovascular, manejo de intoxicaciones, aplicación de vendajes y medicinas.

Los cuerpos de rescate a menudo encuentran animales con lesiones graves, incluyendo laceraciones serias en el cuello, desnutrición extrema, atropellos y abandono.

Los números

+90: Es la cantidad de animales rescatados que registra la Municipalidad en toda la provincia de Heredia.

Una vez que los participantes finalicen su formación, se integrarán a la brigada para Emergencias de Animales de Heredia.

Marcela Alvarado, de Bienestar Animal de la Municipalidad, enfatizó la importancia de que estos profesionales adquieran este conocimiento para ser más efectivos en el abordaje de incidentes.