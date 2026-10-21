Capacitan a policías municipales en prevención y ciberseguridad

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 20 de octubre de 2026

Más de 60 policías municipales de distintas partes del país participaron en una capacitación impartida con el apoyo de expertos de Carabineros de Chile, enfocada en fortalecer las herramientas de prevención del delito y mejorar la seguridad en las comunidades.

La actividad fue organizada por la Municipalidad de Goicoechea, en conjunto con la Embajada de Chile, y reunió a representantes de las 41 policías municipales de Costa Rica, entre jefaturas y agentes.

Los especialistas chilenos compartieron experiencias en policía comunitaria y ciberseguridad, con énfasis en el uso de nuevas tecnologías y la integración entre los cuerpos policiales y los vecinos.

“Han venido a acompañarnos y a compartir sus experiencias en este seminario con policías municipales de distintos cantones de Costa Rica”, explicó Ricardo Javier Bosnic Kuscevic, embajador de Chile en el país.

Durante las sesiones se abordaron aplicaciones de inteligencia artificial en sistemas de teleprotección, así como modelos de trabajo conjunto entre policías y comunidades para prevenir delitos y mejorar la respuesta ante situaciones de riesgo.

El alcalde de Goicoechea, Fernando Chavarría Quirós, señaló que el intercambio busca generar prácticas que contribuyan al manejo y fortalecimiento de las policías municipales en materia preventiva.

Sin embargo, la formación también coincide con los desafíos que enfrentan estos cuerpos policiales en cuanto a recursos, equipamiento y presencia en los barrios.

Vecinos consultados destacaron la necesidad de contar con más cámaras de vigilancia y una mayor presencia policial, especialmente en las cercanías de centros educativos y zonas consideradas vulnerables.

Las opiniones reflejan la importancia de complementar la preparación de los oficiales con herramientas tecnológicas y recursos que permitan atender las necesidades de cada comunidad.

La iniciativa pretende modernizar las policías municipales mediante el intercambio de conocimientos con expertos internacionales y fortalecer las estrategias de prevención desde el ámbito local.