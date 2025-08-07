Más de 250 personas adultas mayores se capacitaron en el uso seguro de tecnología y 250 pequeñas y medianas empresas recibieron lecciones de herramientas de digitalización e inteligencia artificial.

Las sesiones se llevaron a cabo en Limón, Pérez Zeledón, Jacó y en el Valle Central.

Kölbi formó parte del desarrollo de la segunda edición de la gira de capacitaciones para Pymes y por primer año se sumó a esta iniciativa las capacitaciones tecnológicas de adultos mayores.

Por ejemplo, se dieron talleres intensivos de 4 horas donde se analizó el impacto real de la inteligencia artificial.

También, los participantes identificaron procesos en sus organizaciones que podían mejorar con IA y aprendieron a usar herramientas como ChatGPT y Copilot para redactar con agilidad, tomar decisiones más informadas y ahorrar tiempo.