Más de 250 personas adultas mayores se capacitaron en el uso seguro de tecnología y 250 pequeñas y medianas empresas recibieron lecciones de herramientas de digitalización e inteligencia artificial.
Las sesiones se llevaron a cabo en Limón, Pérez Zeledón, Jacó y en el Valle Central.
Kölbi formó parte del desarrollo de la segunda edición de la gira de capacitaciones para Pymes y por primer año se sumó a esta iniciativa las capacitaciones tecnológicas de adultos mayores.
Por ejemplo, se dieron talleres intensivos de 4 horas donde se analizó el impacto real de la inteligencia artificial.
También, los participantes identificaron procesos en sus organizaciones que podían mejorar con IA y aprendieron a usar herramientas como ChatGPT y Copilot para redactar con agilidad, tomar decisiones más informadas y ahorrar tiempo.
“Los resultados han sido evidentes. Emprendedores que participaron en las capacitaciones han logrado implementar automatizaciones básicas, reforzar su presencia en redes sociales y protegerse mejor frente a fraudes digitales. En comunidades rurales, en particular, la formación ha permitido acortar la brecha digital y abrir nuevas oportunidades de mercado”, dijo Paola Jiménez, jefa de División Comercial de Kölbi.
Parte de la razón por la que Kölbi decidió participar en estas capacitaciones se debe a una preocupación muy evidente: el aumento de estafas y delitos cibernéticos dirigidos a personas adultas mayores, una de las poblaciones más vulnerables en el entorno digital.