Caos vial golpea rutas alternas tras cierre del puente del río Tures

El cierre total del puente sobre el río Tures, en Santo Domingo de Heredia, ya comienza a generar fuertes afectaciones en las rutas alternas.

Uno de los sectores más impactados durante este lunes ha sido San Francisco de San Isidro de Heredia, donde se registra una importante congestión vehicular.

Esta comunidad se convirtió en el principal paso alterno para cientos de conductores que buscan movilizarse entre Heredia y Santo Domingo, provocando largas filas y un incremento considerable en los tiempos de traslado.

Las autoridades habían advertido que el cierre obligaría a desviar el tránsito por calles como Don Pedro, la ruta nacional 112, Calle Salomón Hernández, Calle Quebradas y Calle Emilia. Sin embargo, muchos conductores también han optado por utilizar vías internas de San Isidro, aumentando la carga vehicular en ese cantón.

El cierre corresponde al inicio de las obras para construir el nuevo puente sobre el río Tures, proyecto que busca mejorar la conexión de la ruta nacional 116.

Foto: Sergio Espinoza.

Mientras avanzan los trabajos, las autoridades recomiendan planificar los desplazamientos con mayor tiempo y, de ser posible, utilizar rutas alternas para evitar las presas.