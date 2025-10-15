Un vehículo liviano colisionó la madrugada de este miércoles contra un poste en el sector de Circunvalación, específicamente en las cercanías de la rotonda Y Griega.

Producto del incidente, un carril se encuentra cerrado mientras las autoridades trabajan en el sitio.

Foto: Wilbert Hernández.

Esto ha provocado largas presas en el sector. Cabe destacar que las autoridades de tránsito incluso recomiendan tomar rutas alternas.

Lo que se sabe sobre el accidente

Según se destaca, el automóvil habría colisionado, provocando que el poste quedara fracturado y con presencia del tendido eléctrico a baja altura.

Foto: Wilbert Hernández.

Se menciona que posteriormente un vehículo pesado habría terminado de derribar el poste.

En apariencia, según informan las autoridades, el vehículo que habría provocado el incidente fue retirado en una grúa particular.

Foto: Wilbert Hernández.

Las autoridades se encuentran trabajando en el sitio. Este incidente se encuentra provocando largas presas.