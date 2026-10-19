Fecha de publicación: 19 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 19 de octubre de 2026

La ola de disturbios y saqueos que sacude a las principales ciudades de Francia ha dejado escenas de extrema tensión, caos y desolación en las calles.

Lo que comenzó como una masiva protesta contra el encarecimiento de la vida derivó rápidamente en enfrentamientos violentos entre alborotadores y las fuerzas de seguridad, provocando daños materiales incalculables.

En medio de este panorama crítico, los comercios locales, los espacios públicos y los propios ciudadanos se han visto directamente afectados por la destrucción. A continuación, presentamos una galería con las imágenes más impactantes que retratan la dimensión de la crisis y el impacto de los disturbios en territorio francés:

Foto: AFP.

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