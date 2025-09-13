Un operativo de la Fuerza Pública en La Cruz, Guanacaste, terminó con 8 personas detenidas y el decomiso de 20 motocicletas, luego de que se reportaran desórdenes y piruetas en carretera durante las actividades relacionadas con el ingreso de la Antorcha de la Independencia al país.

De acuerdo con el informe oficial, durante la intervención también se decomisaron 25 placas y la Policía de Tránsito realizó 160 boletas por infracciones a la Ley de Tránsito.

El operativo permitió, además, el decomiso de drogas y un arma de fuego, así como la elaboración de 4 informes policiales por diversos hechos.

En cuanto a las detenciones, se trató de:

1 persona con orden de captura vigente.

1 por portación ilícita de arma de fuego.

6 personas remitidas a la Policía de Migración por condición migratoria irregular.

Declaraciones de Elder Monge, Director Regional de Guanacaste