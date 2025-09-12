Fuertes vientos generaron alarma este viernes en Mercedes Norte de Heredia, donde un tornado provocó daños en el sector del Campo Ferial y afectó varias viviendas.

De acuerdo con el reporte de Bomberos, la emergencia se registró a las 12:49 p. m. y dejó como resultado techos desprendidos y tendido eléctrico en el suelo.

Parte de la estructura del campo ferial fue arrancada por los vientos y cayó sobre los cables de electricidad.

“Bueno, el reporte como tal fue una parte destechada en lo que es el sector del campo ferial en Mercedes Norte. Parte del techo que se desprendió del campo ferial, donde hacen una feria propiamente, se fue hacia el tendido eléctrico”, indicó el Cuerpo de Bomberos.

Pese a la magnitud del evento, no se reportaron personas afectadas.

“Ya nosotros nos retiramos y se quedó a cargo de lo que fue la Policía Municipal y lo que fue la Empresa de Servicios Públicos de Heredia”, agregaron.

La Policía Municipal y la Empresa de Servicios Públicos de Heredia permanecerán a cargo de las labores en el lugar.